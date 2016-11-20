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Андре Уорд: Готов предоставить реванш Ковалеву

Источник:  ESPNКомментарии

Чемпион мира по боксу по трем версиям WBO, WBA и IBF американец Андре Уорд готов провести бой-реванш с россиянином Сергеем Ковалевым.

«Я готов предоставить ему реванш», - цитирует Уорда ESPN.

Российский боксер Сергей Ковалев не смог защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе в бою с американцем Андре Уордом. Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. По итогам поединка судьи отдали победу Уорду. Все судьи выставили счет 114-113 в пользу американца, который побывал в нокдауне во втором раунде. 

Российский боксер ранее заявил, что не согласен с решением судей и требует реванша. 

Голосование: Согласны ли вы с решением судей в бою Ковалёв — Уорд?

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