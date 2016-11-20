Григорий Дрозд: Нужно очень сильно любить Уорда, чтобы дать хотя бы ничью

Известный российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд прокомментировал поражение Сергея Ковалева в бою с представителем США Андре Уордом.

Напомним, россиянин уступил своему сопернику единогласным решением судей и не сумел защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе.

– Ну что сказать? Необъективное судейство налицо, – начал Григорий. – Если очень сильно любить Уорда, обожать его, ему можно было бы дать ничью, но и то она была бы заработана нечестно.

– Не возникало чувства, что с 7-го раунда Ковалев начал «играть» по правилам соперника?

– Да, конечно. Во второй половине Андре осмелел. 7-й и 8-й раунд Ковалев проиграл, потом борьба выровнялась, а в конце Сергей начал «забирать» очки, но было уже поздно. Судьи считали в другую стороны, – сказал Дрозд.

Полное мнение Григория Дрозда можно прочитать здесь.

