Промес хочет сыграть против «Амкара»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес попросил тренерский штаб выпустить его в стартовом составе в матче 14-го тура РФПЛ с «Амкаром».



- Восстановление Квинси проходит в хорошем темпе, и физически он может отыграть все 90 минут матча, однако на таком поле и в такую погоду существует реальный риск усугубить повреждение, в результате чего курс лечения может затянуться, - рассказал «Известиям» источник в московском клубе. - Врачи команды хоть и разрешают, но не рекомендуют тренерскому штабу перегружать футболиста физическими нагрузками. Несмотря на это, сам Промес рвется в бой. Он соскучился по футболу и чувствует в себе силы сыграть против «Амкара» в основном составе. О своей готовности помочь «Спартаку» в грядущем матче голландец уже сообщил тренерскому штабу и лично Массимо Каррере, который примет окончательное решение накануне игры.



Напомним, Квинси Промес пропустил встречу 13-го тура чемпионата России с «Томью» (1:0) из-за рецидива травмы лодыжки, полученной в составе сборной Голландии в игре отборочного цикла к чемпионату мира-2018 против команды Франции, которая состоялась 10 октября в Амстердаме.

Матч «Спартак» - «Амкар» состоится сегодня в 17:00 мск.