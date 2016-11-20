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Владислав Радимов: Шейдаеву предлагали контракт, но он выбрал другое продолжение карьеры

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о взаимоотношениях с игроками команды.

«Конечно, дисциплина в команде всегда нужна. Но с ребятами из «Зенита-2» я могу поговорить не от лица тренера на абсолютно любые темы. Но есть некие границы, которые футболист не может переходить так же, как и я. Сама команда состоит из молодых ребят, которым надо подсказывать где-то, дабы они избежали ошибок.

Хотя я повторяю своим футболистам, что они уже взрослые люди, которые в этом возрасте должны принимать самостоятельно решения. Игрокам могут подсказывать девушки, родители, но решение должен принимать он сам. Вот пример с Шейдаевым. Ему был предложен новый контракт, но он выбрал другое продолжение своей карьеры», – сказал Радимов в интервью «Спорт FM».

Напомним, 20-летний Шейдаев перешел из «Зенита» в «Трабзонспор» и стал выступать за сборную Азербайджана.

В нынешнем сезоне форвард провел два матча в Кубке Турции и забил один гол.

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