Промоутер Ковалева Дува подтвердил, что будет реванш боя с Уордом
Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува после поражения от Андре Уорда сообщил, что российская сторона использует пункт в контракте на немедленный реванш.
- Конечно, мы хотим вернуть его на ринг как можно скорее и исправить эту несправедливость, - цитирует Дуву boxingscene.com.
Российский боксер Сергей Ковалев не смог защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе в бою с американцем Андре Уордом. Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. По итогам поединка судьи отдали победу Уорду. Все судьи выставили счет 114-113 в пользу американца, который побывал в нокдауне во втором раунде.
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