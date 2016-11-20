Промоутер Ковалева Дува подтвердил, что будет реванш боя с Уордом

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува после поражения от Андре Уорда сообщил, что российская сторона использует пункт в контракте на немедленный реванш.

- Конечно, мы хотим вернуть его на ринг как можно скорее и исправить эту несправедливость, - цитирует Дуву boxingscene.com.

Российский боксер Сергей Ковалев не смог защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе в бою с американцем Андре Уордом. Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. По итогам поединка судьи отдали победу Уорду. Все судьи выставили счет 114-113 в пользу американца, который побывал в нокдауне во втором раунде.