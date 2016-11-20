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В интернете появилось видео речи Роналду после победы на Евро-2016

Источник:  Lenta.ruКомментарии

В интернете появилась видеозапись речи нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Францией в финале чемпионата Европы, сообщает Lenta.ru.

Форвард поблагодарил главного тренера Фернанду Сантуша, а также всех членов команды, от футболистов до охранников. По словам Роналду, все его индивидуальные награды и победы в Лиге чемпионов не сравнятся с триумфом на Евро.

Напомним, что сборная Португалии обыграла Францию со счетом 1:0. 

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