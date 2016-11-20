В интернете появилось видео речи Роналду после победы на Евро-2016
В интернете появилась видеозапись речи нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Францией в финале чемпионата Европы, сообщает Lenta.ru.
Форвард поблагодарил главного тренера Фернанду Сантуша, а также всех членов команды, от футболистов до охранников. По словам Роналду, все его индивидуальные награды и победы в Лиге чемпионов не сравнятся с триумфом на Евро.
Напомним, что сборная Португалии обыграла Францию со счетом 1:0.
INÉDITO: @Cristiano Ronaldo, no campo ou fora dele. O melhor do mundo como nunca viu. pic.twitter.com/tBmVdjdKbt— selecaoportugal (@selecaoportugal) 18 ноября 2016 г.
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