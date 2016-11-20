Юсков получил травму, споткнувшись о свои кроссовки

Российский конькобежец Денис Юсков объяснил, почему не вышел на старт на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мира в Нагано.

«Знаю, что мое отсутствие на дистанции вызывало вопросы. Поэтому хочу пояснить причину, по которой сегодня меня сняли с дистанции. Со мной на ровном месте приключилась маленькая неприятность. В отеле в мой номер постучали, я вскочил с кровати и побежал открывать дверь, по пути споткнулся о свою же пару кроссовок мизинцем.

Проснувшись утром, обнаружил гематому, из-за которой даже одеть коньки оказалось крайне мучительной процедурой», – приводит Lenta.ru слова Юскова.

Напомним, на дистанции 1000 метров победу одержал Кьелд Ньюс, а еще один представитель России – Павел Кулижников – занял третье место.