Василевский - вторая звезда дня в НХЛ

Российский голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

В матче с «Филадельфией» (3:0) 22-летний вратарь отразил все 32 броска по воротам «Тампы».

Первой звездой был признан форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, впервые в карьере оформивший хет-трик в НХЛ. Нападающий забросил три шайбы в ворота «Далласа» (5:2).

Третьей звездой признан голкипер «Баффало» Андерс Нильссон, отразивший 46 бросков из 47 в матче с «Питтсбургом» (2:1 ОТ).