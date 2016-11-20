Александр Бубнов: Не исключаю сенсации в матче «Зенит» - «Крылья Советов»
Бывший футболист «Спартака»
и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Крыльями
Советов».
- Не исключаю в этом матче сенсации, которой станет и ничья,
потому что у «Зенита» очень серьёзные трудности с составом, особенно в обороне.
«Крылья Советов» обыгрывали «Зенит» и в лучшие для того времена, но всё же
делаю выбор в пользу фаворита, - приводит слова Бубнова интернет-портал Sportbox.ru.
Напомним, матч «Зенит» - «Крылья Советов» пройдет 20 ноября
в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую
трансляцию встречи.
После 13 туров петербуржцы с 28 очками занимают второе место в РФПЛ, отставая на три очка от лидера чемпионата «Спартака». Самарцы с 8 очками идут на последнем месте.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция