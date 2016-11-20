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Александр Бубнов: Не исключаю сенсации в матче «Зенит» - «Крылья Советов»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

- Не исключаю в этом матче сенсации, которой станет и ничья, потому что у «Зенита» очень серьёзные трудности с составом, особенно в обороне. «Крылья Советов» обыгрывали «Зенит» и в лучшие для того времена, но всё же делаю выбор в пользу фаворита, - приводит слова Бубнова интернет-портал Sportbox.ru.

Напомним, матч «Зенит» - «Крылья Советов» пройдет 20 ноября в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После 13 туров петербуржцы с 28 очками занимают второе место в РФПЛ, отставая на три очка от лидера чемпионата «Спартака». Самарцы с 8 очками идут на последнем месте.

Матч

Зенит - Крылья Советов

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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