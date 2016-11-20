Александр Бубнов: У «Спартака» нет права на ошибку в матче с «Амкаром»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 14-го тура РФПЛ «Спартак» - «Амкар».

- У «Спартака» большие потери, особенно в атаке, но красно-белые все равно должны забить на своем поле. «Амкар» тоже имеет кадровые потери — не сыграет к примеру, Гол. Для «Спартака» игра будет очень тяжелая, но преследователи, вероятно, свои матчи выиграют, а, значит, у подопечных Массимо Карреры нет права на ошибку. Прогноз - 1:0 в пользу «Амкара», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 17:00 в Москве. После 13 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Амкар» занимает седьмое место.