Андрей Рябинский: Судей боя между Ковалевым и Уордом нужно дисквалифицировать

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал поражение боксера Сергея Ковалева от американца Андре Уорда.

- Интересно, а самому Уорду такая победа нужна? Судей, работавших на этом бое, нужно дисквалифицировать. Очевидная кража победы у Ковалева. Привет «очень честным судьям»: Джону Маккаю, Берту Клементсу и Гленну Троубриджу. Все представляют США. Просто хочу, чтобы их знали по имени, - написал Рябинский в твиттере.

Интересно, а самому Уорду такая победа нужна? Судей, работавших на этом бое, нужно дисквалифицировать. Очевидная кража победы у Ковалёва — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 20 ноября 2016 г.

Российский боксер Сергей Ковалев не смог защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе в бою с американцем Андре Уордом. Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. По итогам поединка судьи отдали победу Уорду. Все судьи выставили счет 114-113 в пользу американца, который побывал в нокдауне во втором раунде.