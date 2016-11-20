Доклад Макларена будет опубликован 9 декабря

Финальная версия доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена будет опубликована 9 декабря, сообщает ТАСС.

«Мы находимся на постоянной связи с мистером Маклареном, он оповестил нас, что его доклад будет опубликован 9 декабря», - цитирует генерального директора WADA Оливье Ниггли ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет принял решение выделить дополнительные 500 тысяч долларов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Первый доклад Макларена о допинге в российском спорте привел к отстранению паралимпийцев РФ от участия в Играх-2016. Санкции также были применены к ряду представителей нашей страны в отдельных олимпийских дисциплинах.

ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах, и российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях.