Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар0 : 0Урал
Футбол  Зенит- : -Крылья Советов
Теннис  Маррэй- : -Джокович
Футбол  Спартак- : -Амкар
Хоккей  Вашингтон- : -Коламбус
Футбол  Милан- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Доклад Макларена будет опубликован 9 декабря

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Финальная версия доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена будет опубликована 9 декабря, сообщает ТАСС.

«Мы находимся на постоянной связи с мистером Маклареном, он оповестил нас, что его доклад будет опубликован 9 декабря», - цитирует генерального директора WADA Оливье Ниггли ТАСС. 

Ранее Международный олимпийский комитет принял решение выделить дополнительные 500 тысяч долларов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Первый доклад Макларена о допинге в российском спорте привел к отстранению паралимпийцев РФ от участия в Играх-2016. Санкции также были применены к ряду представителей нашей страны в отдельных олимпийских дисциплинах.

ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах, и российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ольга Зайцева: Угрозы от доклада Макларена для меня нетОльга Зайцева: Угрозы от доклада Макларена для меня нетОлимпийская чемпионка Ванкувера без страха ждет новых разоблачений WADA и с надеждой – начала сезона.Елена Исинбаева: Я совершенно не жду второй части доклада МакларенаЕлена Исинбаева: Я совершенно не жду второй части доклада МакларенаПосле завершения Всероссийского форума спортсменов на вопросы журналистов ответила самая известная в мире российская легкоатлетка.Елена Исинбаева: Не знаю, что будет в докладе МакларенаПосле заседания комиссии спортсменов ОКР двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о работе в комиссии спортсменов МОК и поделилась ожиданиями от нового доклада Ричарда Макларена.Жизнь после доклада Макларена. Два сценария: плохой и очень плохойЖизнь после доклада Макларена. Два сценария: плохой и очень плохойОптимистичный и пессимистичный варианты развития событий после обнародования расследования комиссии WADA.Александр Жуков: В ходе расследования сотрудники СК РФ допросили более 50 атлетов и тренеровСледственный комитет РФ допросил более 50 атлетов и тренеров в ходе расследования дел о допинге. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.Валентин Балахничёв: Думаю, скрытым свидетелем ВАДА является СоболевскийБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничёв выразил мнение, что вторым российским информатором Всемирного антидопингового агентства является Тимофей Соболевский.Отец Светланы Кузнецовой подает в суд на Ричарда МакларенаЗаслуженный тренер СССР и России по велоспорту Александр Кузнецов заявил, что готовит иск в суд на Ричарда Макларена, автора доклада о допинге.Валентин Балахничев: Второй информатор WADA – коллега РодченковаВалентин Балахничев: Второй информатор WADA – коллега РодченковаЧерез месяц будет обнародована вторая часть доклада комиссии Ричарда Макларена, которая полностью будет посвящена Играм в Сочи.Один месяц и $500 000 до катастрофы. Что известно о новом докладе МакларенаОдин месяц и $500 000 до катастрофы. Что известно о новом докладе МакларенаПоследствия оглашения второй части доклада комиссии Макларена могут быть хуже, чем первой, лишившей наших паралимпийцев Игр в Рио.Валентин Балахничев: России следует готовиться к худшему варианту развития событий после доклада МакларенаБывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в тревогой ожидает появление расширенной версии доклада независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.Депутат пригласил Макларена выступить с докладом в ГосдумеГлава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев пригласил председателя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в нижнюю палату российского парламента, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».Павел Колобков: Сигналов об отмене зимних международных соревнований в России пока нетМинистр спорта России Павел Колобков сообщил, что пока не поступало тревожных сигналов об отмене зимних международных соревнований на территории России в связи с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК).Михаил Мамиашвили: Наш американский друг обвинил Россию в сговореМихаил Мамиашвили: Наш американский друг обвинил Россию в сговореПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили побывал в редакции «Советского спорта» и рассказал про закулисье Олимпиады.Публикация доклада Макларена откладывается до середины декабряВторая часть расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте увидит свет не раньше середины декабря.Универсальный громоотвод. За что критиковали Виталия МуткоУниверсальный громоотвод. За что критиковали Виталия МуткоВиталия Мутко снова не уволили, а сделали вице-премьером. «Советский спорт» вспоминает как и в чем его обвиняли, пока он был министромВиталий Смирнов: Макларен настроен позитивно, он хочет конструктивного диалога с РоссиейГлава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что руководитель комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен настроен позитивно по отношению к России.Леонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеЛеонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеПочетный президент ОКР в интервью «Советскому спорту» комментирует актуальные проблемы российского спорта.Томас Бах: Надо дать России возможность ответить на обвинения МакларенаПрезидент МОК Томас Бах считает, что Россия должна получить возможность ответить на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.Полный доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте будет опубликован в конце октябряПолная версия доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена будет опубликован до конца октября.Крэйг Риди: Полный доклад Макларена с доказательной базой будет опубликован до конца октябряГлава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди анонсировал сроки публикации полной версии доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Ричард Макларен
Ричард Макларенвсе новости

Cпецпредложение