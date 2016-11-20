Филипе Луис: Если выиграем в среду, снова станем «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис подвел итоги матча 12-го тура примеры с «Реалом» (0:3) на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.

«Мы знали, как нужно играть, но после первого гола нам не хватало терпения во владении мячом. Мы немного спешили, а соперник проводил опасные контратаки.

После второго гола все стало еще сложнее, но наша команда всегда продолжает биться.

Мы хотим стать лучше и вернуть уверенность. Если выиграем в среду, снова станем «Атлетико». Только с победами можно восстановить уверенность», – приводит слова Филипе Луис.

Напомним, в среду «Атлетико» сыграет с ПСВ в Лиге чемпионов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча