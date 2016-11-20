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Филипе Луис: Если выиграем в среду, снова станем «Атлетико»

Источник:  ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии

Защитник «Атлетико» Филипе Луис подвел итоги матча 12-го тура примеры с «Реалом» (0:3) на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.

«Мы знали, как нужно играть, но после первого гола нам не хватало терпения во владении мячом. Мы немного спешили, а соперник проводил опасные контратаки.

После второго гола все стало еще сложнее, но наша команда всегда продолжает биться.

Мы хотим стать лучше и вернуть уверенность. Если выиграем в среду, снова станем «Атлетико». Только с победами можно восстановить уверенность», – приводит слова Филипе Луис.

Напомним, в среду «Атлетико» сыграет с  ПСВ в Лиге чемпионов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Атлетико - Реал - 0:3 (0:1)

Голы

Роналду 23 (0:1). Роналду 71 (0:2 - пен.). Роналду 77 (0:3).

Состав

Атлетико: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Луис, Сауль, Коке, Карраско, Габи (Корреа, 60), Торрес (Гамейро, 61), Гризманн

Реал: Навас, Марсело, Варан, Карвахаль, Начо, Бэйл, Модрич, Васкес (Асенсио, 86), Иско (Бензема, 80), Ковачич, Роналду (Родригес, 84)

Предупреждения:

Габи, 26; Коке, 64; Годин, 70; Корреа, 84 - Роналду, 64; Васкес, 78

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

19 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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