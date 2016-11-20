Филипе Луис: Если выиграем в среду, снова станем «Атлетико»
Защитник «Атлетико»
Филипе Луис подвел итоги матча 12-го тура примеры с «Реалом» (0:3) на стадионе «Висенте
Кальдерон» в Мадриде.
«Мы знали, как нужно играть, но после первого гола нам не хватало терпения во владении мячом. Мы немного спешили, а соперник проводил опасные контратаки.
После второго гола все стало еще сложнее, но наша команда всегда продолжает биться.
Мы хотим стать лучше и вернуть уверенность. Если выиграем в среду, снова станем «Атлетико». Только с победами можно восстановить уверенность», – приводит слова Филипе Луис.
Напомним, в среду «Атлетико» сыграет с ПСВ в Лиге чемпионов.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Роналду 23 (0:1). Роналду 71 (0:2 - пен.). Роналду 77 (0:3).
Состав
Атлетико: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Луис, Сауль, Коке, Карраско, Габи (Корреа, 60), Торрес (Гамейро, 61), Гризманн
Реал: Навас, Марсело, Варан, Карвахаль, Начо, Бэйл, Модрич, Васкес (Асенсио, 86), Иско (Бензема, 80), Ковачич, Роналду (Родригес, 84)
Предупреждения:
Габи, 26; Коке, 64; Годин, 70; Корреа, 84 - Роналду, 64; Васкес, 78
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
19 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция