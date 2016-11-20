Андрей Василевский: Я стал играть больше и поэтому чувствую себя увереннее
Голкипер «Тампы-Бэй»
Андрей Василевский оценил игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфии»
(3:0).
«Я стал играть больше и поэтому чувствую себя увереннее, кроме того ребята здорово провели последние пару матчей», – приводит Василевского официальный сайт НХЛ.
Напомним, Василевский отразил 32 броска и провел «на ноль» второй матч подряд.
Матч
Филадельфия - Тампа-Бэй - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Джонсон (Филппула, Киллорн), 14:25 (0:1 - бол.). Палат (Наместников), 27:40 (0:2). Друэн (Палат), 44:26 (0:3).
Место и дата
19 ноября 21:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
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