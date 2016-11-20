Федор Емельяненко: Я заключил контракт с Bellator на несколько боев

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сообщил, что заключил контракт с Bellator на несколько боев.

- У нас долгие отношения с Bellator, куда я много раз приезжал в качестве гостя, здесь выступают одни из лучших бойцов. Я следил за их турнирами и благодарен Скотту Кокеру (глава организации) за возможность выступать. Мы заключили контракт на несколько боев, буду изо всех сил стараться победить, - цитирует Емельяненко ТАСС.

Дебют Федора Емельяненко в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион. На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно.

Напомним, что после возобновления карьеры «Последний Император» провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.