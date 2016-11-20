Рой Джонс-младший: Никакой победы Уорда не было

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший высказался о поражении российского боксера Сергея Ковалева от Андре Уорда.

«Это был односторонний бой, в котором Ковалев был более активным. Более того, мы с вами видели нокдаун во втором раунде, что только подтверждает мои слова. Не знаю, чем руководствовались судьи, но никакой победы Уорда там не было, ведь Ковалев действительно привычно доминировал.

Максимум, что могли вынести рефери – это ничья, потому что в последних раундах Ковалев не был столь активен и мог не убедить в своей победе», – приводит ТАСС слова Джонса.

Напомним, Уорд победил единогласным решением судей – 114:113. По итогам боя Ковалев потерял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).