Кулижников занял пятое место на дистанции 500 м на Кубке мира в Нагано
Российский конькобежец Павел Кулижников не смог попасть в тройку призеров на этапе Кубка мира в Нагано на дистанции 500 метров.
22-летний спортсмен занял пятое место. Победу в забеге одержал немец Нико Илие, второе место занял представитель Голландии Ян Смикенс. Тройку замкнул кореец Мин Кю Ча.
Кубок мира
Второй этап
Нагано (Япония)
Мужчины
500 м
1. Нико Илие (Германия) – 34,82.
2. Ян Смикенс (Голландия) – 34,89.
3. Мин Кю Ча (Южная Корея) – 34,96…
5. Павел Кулижников (Россия) – 35,01…
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