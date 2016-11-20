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Андрей Аршавин: Если бы я изучал все, что обо мне пишут - давно бы сошел с ума

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о своей физической форме и про социальную ответственность в клубе. 

- Против «Астаны» я чувствовал себя хорошо, против «Маккаби» в Лиге Европы — тоже. Но в следующем году я ведь стану на год старше. А физическими данными я никогда не отличался. 

Социальная ответственность в «Кайрате»? Я должен соответствовать статусу клуба и поддерживать реноме. Собственно, я старался делать это в любой своей команде. И здесь я не влипал ни в какие историю. Надеюсь, так будет и дальше. 

В интернете почти ничего про себя не читаю. Если бы я изучал все, что обо мне пишут… давно бы сошел с ума. Ну, или это бы означало, что мне совсем нечего делать, - цитирует Аршавина «Чемпионат». 

Напомним, в ноябре Аршавин продлил контракт с «Кайратом» до конца 2017 года. В составе алматинского клуба 35-летний полузащитник провел 37 матчей и забил 11 мячей.   

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