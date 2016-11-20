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Иван Букин: Третье место – для нас своеобразная победа

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, прокомментировал выступление в Пекине на пятом этапе «Гран-при» Cup of China, где пара заняла третье место.

«Это одно из наших важных достижений, потому что мы хорошо прокатали произвольную программу – абсолютно новую для нас, поставленную Петей Чернышевым. Здесь выступал сильный состав танцевальных пар. И очень здорово, что нам удалось стать третьими. Для нас это победа. Своеобразная победа. Пусть маленькая, но которую мы расцениваем как некий старт. Это не означает, что нам можно уже расслабиться. Наоборот, надо работать еще больше. Нам есть над чем работать и будем продолжать», – приводит слова Букина официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, по сумме короткой и произвольной программ Степанова и Букин получили от судей 177,41 балла и уступили только американцам Майе и Алексу Шибутани и паре из Канады Кейтлин Уивер/Эндрю Поже.

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