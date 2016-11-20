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Смирнов попросил WADA выделить специалиста, который наладит работу московской лаборатории

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов обратился к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с просьбой выделить специалиста, который наладит работу московской антидопинговой лаборатории.

- Мы благодарны WADA за помощь в приглашении этих специалистов. Сейчас там опечатан Следственным комитетом только один холодильник с пробами, но лично у меня есть ощущение, что проблема вскоре будет решена. А как только это произойдет, нам очень хотелось бы, чтобы лаборатория тут же приступила к полноценной работе. И здесь мы просим помощи у WADA в приглашении необходимого нам иностранного специалиста, который мог бы квалифицированно наладить ее работу, мы готовы к полной прозрачности и контролю за деятельностью лаборатории в Москве, - цитирует Смирнова ТАСС. 

Напомним, Московская антидопинговая лаборатория была признана не соответствующей критериям WADA и лишена международной аккредитации. 

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