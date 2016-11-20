Хабиб Нурмагомедов: На месте Макгрегора перед боем со мной нанял бы тренера медведя или аллигатора

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что бы сделал, если бы был на месте Конора Макгрегора и ему пришлось провести бой с Хабибом Нурмагомедовым.

— Думаю, я нанял бы себе мастера спорта международного класса медведя и боролся бы с ним с утра до вечера. Или очень хорошего аллигатора, который борется в партере.

— Вы видите для него шансы в бою с вами?

— Есть шансы. У него хорошие удары, руками и ногами он бьет очень хорошо. Тайминг хороший, он тебя ловит на твоих ошибках. У него есть шансы, но я уверен в себе и в своей игре. Когда нам назначат бой, фанаты разделятся на два лагеря: Конор может уронить Хабиба или Хабиб повалит его, и все закончится. И бой может получиться на загляденье. Не думаю, что у UFC есть бой, который получилось бы раскрутить сильнее этого, - цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в Нью-Йорке. Бой продлился все отведенные для него три раунда. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу.

Хабиб мог провести бой с чемпионом в легком весе Эдди Альваресом, однако позже руководство UFC приняло решение, что соперником Альвареса на UFC 205 станет Конор Макгрегор. Ирландец взял верх и стал чемпионом в двух весовых категориях.