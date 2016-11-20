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Испанец Мальенко рассудит ЦСКА и «Байер» в Лиге чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Испанец Альберто Ундиано Мальенко назначен главным судьей на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Байер», сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут арбитры Рауль Кабанеро, Диего Барберо Севилья, Карлос Гомес и Хосе Санчес. Четвертым рефери назначен Роберто дель Паломар. 

Напомним, что матч ЦСКА - «Байер» пройдет в Москве 22 ноября. 

Матч

ЦСКА - Байер

Место и дата

22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Онлайн-трансляция

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