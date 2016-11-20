Александра Степанова: После Канады много поменяли в произвольной программе

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, оценила третье место пары на пятом этапе «Гран-при» Cup of China в Пекине.

«После Канады мы достаточно много поменяли в произвольной программе. Может быть, эти вещи незаметны для зрителей, но для нас это было важно.

Думаю, что на этом старте мы катались более осознанно. Больше понимали, что мы хотим показать, как должны кататься. Очень приятно, что это получилось донести. Не просто откатать программы», – приводит слова Степановой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, по сумме короткой и произвольной программ Степанова и Букин получили от судей 177,41 балла и уступили только американцам Майе и Алексу Шибутани и паре из Канады Кейтлин Уивер/Эндрю Поже.