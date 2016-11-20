На матче «Зенит» - «Крылья Советов» ожидается до 17 тысяч зрителей
В Петербурге на стадионе «Петровский» сегодня пройдет встреча 14-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Крыльями Советов».
Ожидается, что игра соберет 17 тысяч зрителей, гостей поддержат до 200 болельщиков.
Матч начнется в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
«Зенит» с 28 очками занимает второе место, самарцы с 8 баллами замыкают турнирную таблицу.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция
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