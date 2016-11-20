Российские керлингистки победили датчанок на чемпионате Европы

Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Дании во втором матче в рамках кругового турнира на чемпионате Европы в Шотландии.

За нашу национальную команду играли Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева. Встреча завершилось со счетом 3:1 в пользу россиянок.

Сегодня сборная России проведет еще одну игру - с командой Швеции. Завершится чемпионат Европы 26 ноября.