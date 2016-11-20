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Лукаш Радил: «Спартаку» нужно что-то делать с реализацией моментов

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий «Спартака» Лукаш Радил рассказал, чего не хватает игре красно-белых.

Напомним, накануне «Спартак» дома проиграл магнитогорскому «Металлургу» (1:5). Это поражение стало для столичного клуба четвертым подряд.

«Неудачно провели домашнюю серию, нам нужно что-то делать с реализацией моментов, это большая проблема, - цитирует Радила «Р-Спорт». - Не сказал бы, что мы играем плохо, но шайба не идет в ворота, и в этом причина неудач. Пора нам начать забивать, в этом плане хороший урок нам преподала «Магнитка». У них было три большинства – они забросили три шайбы, мы шесть раз имели численное преимущество, но не забили ни разу. Если мы такие шансы упускаем, то о хорошем результате сложно говорить».

На данный момент «Спартак» занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ.

Матч

Спартак - Металлург Мг - 1:5 (0:0, 0:4, 1:1)

Голы:

Мозякин (Бирюков, Коварж), 20:30 (0:1). Осала (Терещенко, Береглазов), 27:04 (0:2 - бол.). Мозякин (Зарипов, Ли), 29:45 (0:3 - бол.). Коварж (Зарипов, Ли), 34:52 (0:4 - бол.). Мозякин (Зарипов, Коварж), 43:16 (0:5). Стоа 46:21 (1:5).

Место и дата

19 ноября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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