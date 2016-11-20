Юрий Сергиенко: «Мастерство лидеров «Магнитки» решило игру
Защитник «Спартака» Юрий Сергиенко прокомментировал домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
Сергиенко провел третий матч за красно-белых после перехода из «Сибири».
«Мастерство лидеров «Магнитки» решило игру, а нам не хватило самоотдачи. В принципе играли не так плохо, просто глупые ошибки допустили, по реализации не идет у нас просто. Что касается моей адаптации, то все в процессе. Через такие игры, как с «Магниткой», даже лучше коллектив сплачивается, честнее все отношения в коллективе», - приводит слова игрока «Р-Спорт».
На данный момент «Спартак» занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ.
Матч
Спартак - Металлург Мг - 1:5 (0:0, 0:4, 1:1)
Голы:
Мозякин (Бирюков, Коварж), 20:30 (0:1). Осала (Терещенко, Береглазов), 27:04 (0:2 - бол.). Мозякин (Зарипов, Ли), 29:45 (0:3 - бол.). Коварж (Зарипов, Ли), 34:52 (0:4 - бол.). Мозякин (Зарипов, Коварж), 43:16 (0:5). Стоа 46:21 (1:5).
Место и дата
19 ноября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция