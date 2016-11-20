Юрий Калитвинцев: Первое место «Динамо» не расслабляет

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев оценил игру команды в матче 23-го тура ФНЛ с «Зенитом» (0:0).

«Сверхнадежно сыграли в обороне, зная скоростные качества нашего соперника. Задача была оставить зенитовцев без мяча. Но точку поставить не удалось. Ребята сделали все, что мы просили, не хватило только забитого мяча.

Мы проводим анализы ежедневно, чтобы прогрессировать. Проблемы свои – знаем. Впереди еще одна игра, работы много. Первое место нас не расслабляет. Нам важны качество игры и развитие команды. Погребняк вчера почувствовал дискомфорт, а я всегда говорил, что к игре допущу только на сто процентов готовых», – приводит слова Калитвинцева официальный твиттер «Динамо».

Напомним, «Динамо» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, опережая «Тосно» на пять очков.