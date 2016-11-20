Лоренсо Мельгарехо: Легко в игре с «Амкаром» нам не будет

Парагвайский полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился ожиданиями в преддверии матча 14-го тура РФПЛ с «Амкаром».

- Если заглянуть в турнирную таблицу, то сразу станет понятно, что легко в игре с «Амкаром» нам не будет. Пермяки в этом сезоне хороши. Ожидаю серьезную борьбу в матче. Нет смысла делить соперников на категории «сильные - слабые», «богатые - бедные», находящиеся на ходу или в кризисе. Нам нужно продолжать победную серию. В воскресенье вы узнаете, за счет чего мы планируем выиграть у «Амкара». Выдам лишь небольшой секрет: постараемся взять мяч полностью под свой контроль, - цитирует Мельгарехо официальный сайт «Спартака».

Напомним, что встреча «Спартак» - «Амкар» состоится сегодня в 17:00 мск. После 13 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Амкар» занимает седьмое место.