Министр спорта Чеченской Республики: «Терек» способен успешно выступать в еврокубках
Министр по физической культуре и спорту Чеченской Республики Хасмагомед Хизриев считает, что «Терек» может достойно представлять Россию на европейских аренах.
«Терек» способен успешно выступать в еврокубках, для этого созданы все необходимые условия. В команде складывается здоровая конкуренция, а это первый шаг к успешному выступлению в премьер-лиге и выходу в еврокубки», - цитирует Хизриева ТАСС.
«Терек» идет на четвертом месте в таблице чемпионата России. В 14-м туре он в понедельник примет «Томь».
Матч
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
21 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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