Министр спорта Чеченской Республики: «Терек» способен успешно выступать в еврокубках

Министр по физической культуре и спорту Чеченской Республики Хасмагомед Хизриев считает, что «Терек» может достойно представлять Россию на европейских аренах.

«Терек» способен успешно выступать в еврокубках, для этого созданы все необходимые условия. В команде складывается здоровая конкуренция, а это первый шаг к успешному выступлению в премьер-лиге и выходу в еврокубки», - цитирует Хизриева ТАСС.

«Терек» идет на четвертом месте в таблице чемпионата России. В 14-м туре он в понедельник примет «Томь».