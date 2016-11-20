Евгений Калешин: В матче с «Тамбовом» «Кубани» не хватило некой индивидуальной изюминки

Тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал ничью с «Тамбовом» (0:0) в 23-м туре первенства ФНЛ.

- Безусловно, мы хотели добиться победы в заключительной домашней игре этого отрезка первенства, тем более в нашей ситуации, когда нужно набирать очки. Сегодня мы хотели во чтобы то ни стало добиться победы, играя при этом в свою игру. В некоторых моментах мы торопились и не всегда принимали верные решения, чем облегчали ситуацию сопернику, который при этом быстро и остро пытался контратаковать. Нужно отдать должное ребятам: они выдержали план на игру, за исключением моментов, когда технический брак мешал реализовать задуманное в полном объеме. Но все же остроты и некой индивидуальной изюминки не хватило для того, чтобы взломать выстроенную соперником оборону, - сказал специалист.

«Кубань» занимает 13-е место в таблице первого дивизиона. Заключительную в этом году игру команда проведет 26 ноября на выезде со «СКА-Хабаровск».