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Евгений Калешин: В матче с «Тамбовом» «Кубани» не хватило некой индивидуальной изюминки

Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал ничью с «Тамбовом» (0:0) в 23-м туре первенства ФНЛ.

- Безусловно, мы хотели добиться победы в заключительной домашней игре этого отрезка первенства, тем более в нашей ситуации, когда нужно набирать очки. Сегодня мы хотели во чтобы то ни стало добиться победы, играя при этом в свою игру. В некоторых моментах мы торопились и не всегда принимали верные решения, чем облегчали ситуацию сопернику, который при этом быстро и остро пытался контратаковать. Нужно отдать должное ребятам: они выдержали план на игру, за исключением моментов, когда технический брак мешал реализовать задуманное в полном объеме. Но все же остроты и некой индивидуальной изюминки не хватило для того, чтобы взломать выстроенную соперником оборону, - сказал специалист.

«Кубань» занимает 13-е место в таблице первого дивизиона. Заключительную в этом году игру команда проведет 26 ноября на выезде со «СКА-Хабаровск».

Матч

Кубань - Тамбов - 0:0

Состав

Кубань: Помазан, Зотов (Марков, 81), Бугаев (Щадин, 85), Смирнов, Бендзь, Якуба, Хубулов, Маляров, Гай, Гогниев, Обухов (Ильин, 59)

Тамбов: Смирнов, Шляков, Овсиенко, Чернышов (Запрудских, 84), Трусевич, Зяблов (Сорокин, 63), Шабанов, Столяренко, Поярков, Дорожкин (Алумона, 67), Часовских (Дутов, 87)

Судья:

Юрий Апонасенко (Россия)

Место и дата

19 ноября 18:00, Кубань, Онлайн-трансляция

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