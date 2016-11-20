Спортивный директор «Томи»: Вопрос с задолженностями может решиться на следующей неделе

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что перспективы решения финансовых проблем могут проясниться после встречи президента клуба и губернатора Томской области Сергея Жвачкина с командой.

Ранее появилась информация, что футболисты «Томи» из-за задолженностей по зарплате могут отказаться от поездки на матч 15-го тура с самарскими «Крыльями Советов», который пройдет 27 ноября.

«Ситуация критичная, но формирование бюджета - это прерогатива президента клуба. И на это мы повлиять не можем, как и на выплату зарплаты. Ситуация может развиваться по-разному, потому что задержки (по зарплате) уже большие. Надеемся, что все решится положительно на следующей неделе. Мы ждем встречи Сергея Анатольевича (Жвачкина) с командой и объяснения перспектив решения финансового вопроса», - цитирует Кудряшова «Р-Спорт».

Сибирский клуб после 13-ти туров занимает 15-е, предпоследнее, место в турнирной таблице чемпионата России.