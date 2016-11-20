Андрей Аршавин: Может на меня еще обратят внимание, и тема сборной «всплывет»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин порассуждал, сможет ли он вернуться в национальную команду.



- Я еще в 2008-м сказал, что повторить успех – попасть в четверку лучших команд на Евро или чемпионате мира – в ближайшее время нам вряд ли реально. Это был не прогноз, а честная оценка сил соперников, наших возможностей.

Я не могу вызвать сам себя в сборную. Я сам за себя могу сделать только то, что должен делать профессиональный спортсмен - показывать хорошую игру, в моем случае это футбол, играть полезно для своей команды и забивать голы. Я стараюсь, но думать нужно не о сборной, а о футболе. Но сколько нужно забить в чемпионате Казахстана, чтобы эти голы были конвертированы во что-то по российской мерке? (В минувшем сезоне Аршавин забил в казахстанской суперлиге 8 мячей и отдал 7 голевых передач). Чемпионат Казахстана - не российская премьер-лига, я это признаю и понимаю. Стараюсь, играю здесь с удовольствием и желанием. Можно выпрыгнуть из штанов, но ничего не добиться. Может на меня и обратят внимания, а тема сборной еще «всплывет». Позже. В любом случае лучше все-таки забивать голы. Выпрыгнуть из штанов я могу, но не всегда получается забить соперникам много голов, - цитирует Аршавина «Спортфакт».

Напомним, что Аршавин в составе сборной России завоевал бронзу чемпионата Европы в 2008 году. 35-летний полузащитник завершил выступление в национальной команде в 2012 году.