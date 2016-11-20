Руслан Проводников: Ковалев выигрывал «в одну калитку»

Бывший чемпион мира Руслан Проводников высказался о поражении Сергея Ковалева от Андре Уорда.

«Со стороны Уорда просто ничего не было – Сергей полностью подавил соперника, вся инициатива исходила от него. Как говорится, «в одну калитку» этот бой Сергей выигрывал, и когда объявили счет, я просто удивился. Как бы тебя в Америке ни любили – ты там все равно будешь чужим», – приводит Газета.ru слова Проводникова.

Напомним, Уорд победил единогласным решением судей – 114:113. По итогам боя Ковалев потерял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).