Александр Селихов: Хотелось бы увезти максимальное количество очков из Москвы

Вратарь «Амкара» Александр Селихов поделился ожиданиями в преддверии матча со «Спартаком» в рамках 14-го тура РФПЛ.

- «Спартак» стал более мотивирован с приходом Карреры, воспряли духом. Не скажу, что при Аленичеве они хуже выступали, просто где-то им больше не везло. Думаю, что сегодня будет интересная игра.

Проблемы есть у обеих команд, не только у «Спартака». У нас тоже не все гладко, пропускают игру два ключевых опорника, но у нас есть кем заменить. Хотелось бы увезти максимальное количество очков из Москвы, - сказал Селихов «Р-Спорт».

Напомним, что встреча «Спартак» - «Амкар» состоится сегодня в 17:00 мск. После 13 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Амкар» занимает седьмое место.