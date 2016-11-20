Александр Селихов: Хотелось бы увезти максимальное количество очков из Москвы
Вратарь «Амкара» Александр Селихов поделился ожиданиями в преддверии матча со «Спартаком» в рамках 14-го тура РФПЛ.
- «Спартак» стал более мотивирован с приходом Карреры, воспряли духом. Не скажу, что при Аленичеве они хуже выступали, просто где-то им больше не везло. Думаю, что сегодня будет интересная игра.
Проблемы есть у обеих команд, не только у «Спартака». У нас тоже не все гладко, пропускают игру два ключевых опорника, но у нас есть кем заменить. Хотелось бы увезти максимальное количество очков из Москвы, - сказал Селихов «Р-Спорт».
Напомним, что встреча «Спартак» - «Амкар» состоится сегодня в 17:00 мск. После 13 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Амкар» занимает седьмое место.
Матч
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио, Ещенко, Кутепов, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо, Промес, Глушаков, Фернандо
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев, Йовичич, Комолов, Баланович
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция