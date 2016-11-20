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Александр Селихов: Хотелось бы увезти максимальное количество очков из Москвы

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вратарь «Амкара» Александр Селихов поделился ожиданиями в преддверии матча со «Спартаком» в рамках 14-го тура РФПЛ. 

- «Спартак» стал более мотивирован с приходом Карреры, воспряли духом. Не скажу, что при Аленичеве они хуже выступали, просто где-то им больше не везло. Думаю, что сегодня будет интересная игра.

Проблемы есть у обеих команд, не только у «Спартака». У нас тоже не все гладко, пропускают игру два ключевых опорника, но у нас есть кем заменить. Хотелось бы увезти максимальное количество очков из Москвы, - сказал Селихов «Р-Спорт». 

Напомним, что встреча «Спартак» - «Амкар» состоится сегодня в 17:00 мск.  После 13 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Амкар» занимает седьмое место.   

Матч

Спартак - Амкар - 0:0

Перерыв

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио, Ещенко, Кутепов, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо, Промес, Глушаков, Фернандо

Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев, Йовичич, Комолов, Баланович

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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