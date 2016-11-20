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Александр Васильев: «Спартак» живет мыслью, попасть в плей-офф

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Нападающий «Спартака» Александр Васильев прокомментировал поражение красно-белых в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Магнитки».

Хотелось бы извиниться перед всеми болельщиками - сегодня поддержать нас пришел целый стадион. Мы опозорились…. Но спасибо им, что приходят, болеют за нас. Мы выкладываемся, как можем, но у нас не хватает мастерства.

Мы не можем забить, Сережа Мозякин показал, как надо это делать. Причина в нас, ни в ком другом, кроме нас.

Мы готовимся к каждой игре, хотим выиграть каждую игру – никто не повесил голову, все бьются, делаем это, как умеем. К сожалению, сегодня исход матча получился именно таким.

Соперник лучше использует голевые моменты. У нас, считаю, их тоже было достаточно, но воспользоваться ими, в отличие от «Металлурга», мы не смогли.

- Мысль о том, что «Спартаку» нужно попасть в плей-офф, давит на команду? Это стремление мешает или все-таки наоборот?
- Нет, не давит. Команда живет этой мыслью, попасть в плей-офф – задача, которую мы должны выполнить. Пока мы не будем выигрывать, надеяться не на что, - передает слова Васильева пресс-служба «Спартака».

Напомним, в субботу «Спартак» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1:5.

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