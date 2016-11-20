Нина Мозер: Никаких упрощений в произвольной программе у Тарасовой и Морозова не будет
Тренер российских
фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Нина Мозер заявила, что пара
сохранит сложность программ к финалу «Гран-при».
«Никаких изменений или упрощений в произвольной программе у Жени и Володи не будет – надо накатывать и делать так, чтобы произвольная программа смотрелась так же достойно, как и короткая», – приводит ТАСС слова Мозер.
Напомним, Тарасова и Морозов заняли третье место на Skate America, после чего стали вторыми на Trophee de France.
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