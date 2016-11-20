Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар3 : 0Урал
Футбол  Зенит- : -Крылья Советов
Теннис  Маррэй- : -Джокович
Футбол  Спартак0 : 0Амкар
Хоккей  Вашингтон- : -Коламбус
Футбол  Милан- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нина Мозер: Никаких упрощений в произвольной программе у Тарасовой и Морозова не будет

Источник:  ТАССКомментарии

Тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Нина Мозер заявила, что пара сохранит сложность программ к финалу «Гран-при».

 «Никаких изменений или упрощений в произвольной программе у Жени и Володи не будет – надо накатывать и делать так, чтобы произвольная программа смотрелась так же достойно, как и короткая», – приводит ТАСС слова Мозер.

Напомним, Тарасова и Морозов заняли третье место на Skate America, после чего стали вторыми на Trophee de France.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Столбова приступила к тренировкам на льдуОлимпийская чемпионка Ксения Столбова, выступающая в паре с Федором Климовым, приступила к тренировкам на льду, сообщила тренер пары Нина Мозер. При этом вопрос участия Столбовой и Климова в чемпионате России остается открытым.Наталья Забияко: Откуда столько мужества? Сама не знаюРоссийская фигуристка Наталья Забияко, выступающая в паре с Александром Энбертом, рассказала о том, как возвращалась к тренировкам после травмы.Евгения Тарасова: Из года в год мы стараемся делать шаги впередРоссийская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, прокомментировала серебряную медаль на этапе Гран-при в Париже.Владимир Морозов: Есть, над чем работать, но мы на правильном путиРоссиянин Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при во Франции.«Катя Боброва уже пообещала опять надавать по одному месту»«Катя Боброва уже пообещала опять надавать по одному месту»Падение Евгении Медведевой, эстетика Марии Сотсковой, позор Алены Леоновой и другие события «Гран-при» в Париже – в нашем обзоре.Савченко и Массо победили на Гран-при в Париже, Тарасова и Морозов – вторые, Забияко и Энберт - четвертыеНа Гран-при по фигурному катанию в Париже (Франция) прошли соревнования по парному катанию. Первое место заняла пара из Германии Алена Савченко/Бруно Массо.Королева Евгения. Чем запомнился первый день парижского этапа «Гран-при»Королева Евгения. Чем запомнился первый день парижского этапа «Гран-при»Медведева и Пападакис/Сизерон в шаге от рекорда, порванное платье Савченко, «отжиг» Ильиных/Жиганшина – все о событиях первого дня турнира.Савченко и Массо лидируют после короткой программы на Гран-при в Париже, Тарасова и Морозов – вторые, Забияко и Энберт – третьиНа Гран-при по фигурному катанию в Париже (Франция) состоялась короткая программа в парном катании. Лидирует немецкий дуэт Алена Савченко/Бруно Массо.Нина Мозер: Решение об участии Столбовой и Климова в чемпионате России примем 21 ноябряТренер олимпийских чемпионов Ксении Столбовой и Федора Климова Нина Мозер рассказала о том, как пара тренируется после травмы партнерши.Ход Медведевой. Чем чемпионка мира ответит на московский вызов Анны Погорилой?Ход Медведевой. Чем чемпионка мира ответит на московский вызов Анны Погорилой?В пятницу в Париже стартует четвертый этап серии «Гран-при». Представляем четыре главных интриги соревнований.Нина Мозер: Столбова с понедельника приступит к тренировкам на полу, на льду она еще кататься не можетТренер спортивной пары Ксения Столбова/Федор Климов Нина Мозер рассказала о сроках восстановления фигуристки.Риск или здравый смысл? Российские фавориты «Скейт Америка» остались без золотаРиск или здравый смысл? Российские фавориты «Скейт Америка» остались без золотаЕвгения Тарасова и Владимир Морозов упустили победу на этапе «Гран-при», сорвав произвольную программу попыткой сделать четверную подкрутку.Сегин и Билодо победили на Skate America, Тарасова и Морозова стали третьимиРоссияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место в турнире спортивных пар на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию «Skate America», который проходит в Чикаго.Владимир Морозов: Будем все делать, чтобы стать ведущей российской паройДвукратный бронзовый призер чемпионата Европы Владимир Морозов после короткой программы на Skate America заявил, что они с партнершей Евгенией Тарасовой готовы стать ведущей российской парой.Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Гран-при СШАРоссийская пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов лидирует после короткой программы на первом этапе серии Гран-при «Скейт Америка».Сегодня стартует первый этап «Гран-при» Skate AmericaСегодня в Чикаго стартует Skate America – первый этап «Гран-при» в сезоне 2016/2017.Луч в тумане. Чего ждать от россиян на первом этапе «Гран-при»Луч в тумане. Чего ждать от россиян на первом этапе «Гран-при»В ночь с пятницы на субботу в Чикаго турниром «Скейт Америка» стартует серия «Гран-при». Sovsport.ru анализирует шансы наших фигуристов.Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)Ханю опять идет на рекорды, Вирчу и Мойр вновь в строю, Медведева и Погорилая покоряют Японию: «Скейт-парад» возвращается на Sovsport.ru.Столбова пройдет курс лечения в СШАРоссийская фигуристка Ксения Столбова, выступающая в дуэте с Федором Климовым, пройдет курс реабилитации в США, об этом рассказала тренер дуэта Нина Мозер.Остановите музыку. Что помешало Юлии Липницкой на старте первого турнира сезонаОстановите музыку. Что помешало Юлии Липницкой на старте первого турнира сезонаОлимпийская чемпионка лидирует на турнире в Словакии, хотя первый блин по независящим от нее причинам чуть не получился комом.

Евгения Тарасова
Евгения Тарасовавсе новости
Владимир Морозов
Владимир Морозоввсе новости
Нина Мозер
Нина Мозервсе новости

Cпецпредложение