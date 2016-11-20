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Определились полуфиналисты турнира IEM Oakland по CS:GO

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Определились пары полуфиналистов турнира IEM Oakland по Counter-Strike: Global Offensive.

В четвертьфинальных матчах бразильцы из SK Gaming победили французский коллектив G2 Esports со счетом 2:1 (6:16 de_nuke, 16:5 de_train, 16:3 de_dust2). Шведская пятерка из Ninjas in Pijamas обыграла бразильскую команду Immortals со счетом 2:0 (16:9 de_dust2, 16:4 de_cobble).

Таким образом, SK Gaming в полуфинале турнира сразится с Astralis, а Ninjas in Pijamas сыграет с FaZe Clan. Матчи пройдут в ночь с 20 на 21 ноября.

Intel Extreme Masters Oakland пройдет с 16 по 20 ноября в Окленде, США. Призовой фонд турнира составит 300 000 долларов.

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