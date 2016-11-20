Мишель Террьен: Радулов передает свою страсть партнерам по команде

Главный тренер «Монреаля» Мишель Террьен после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:1) высказался об игре форварда Александра Радулова.

«Радулов играет с большим энтузиазмом, и он передает эту страсть своим партнерам. Их звено играло очень хорошо сегодня. Гальченюк был хорош, как и Байрон, который забил великолепный гол. Мне нравится его работоспособность и заряженность на игру», – сказал Террьен.

Напомним, в матче с «Торонто» Радулов сделал две голевые передачи.