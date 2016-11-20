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Мишель Террьен: Радулов передает свою страсть партнерам по команде

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Главный тренер «Монреаля» Мишель Террьен после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:1) высказался об игре форварда Александра Радулова.

«Радулов играет с большим энтузиазмом, и он передает эту страсть своим партнерам. Их звено играло очень хорошо сегодня. Гальченюк был хорош, как и Байрон, который забил великолепный гол. Мне нравится его работоспособность и заряженность на игру», – сказал Террьен.

Напомним, в матче с «Торонто» Радулов сделал две голевые передачи.

Матч

Монреаль - Торонто - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы:

Байрон (Уэбер, Радулов), 15:45 (1:0). Гальченюк (Уэбер, Радулов), 20:32 (2:0 - бол.). Нюландер (Комаров, Мэттьюз), 28:47 (2:1 - бол.).

Место и дата

20 ноября 03:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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