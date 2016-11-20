Мишель Террьен: В Радулове много страсти, которая распространяется на партнеров

Главный тренер «Монреаля» Мишель Террьен поделился впечатлениями от игры российского форварда Александра Радулова матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (2:1).

- В Радулове много страсти, которая распространяется на партнеров, и его звено сегодня выглядело отлично Мне понравилась игра Гальченюка, рад, что Байрон забил, и мне нравится его трудоголизм, - передает слова Террьена официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Радулов в прошедшей встрече отметился двумя голевыми передачами. Отметим, что два предыдущих матча «Монреаля» российский нападающий пропустил из-за болезни.