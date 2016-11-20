Смолов вернул себе лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата России

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, забив гол в ворота «Урала» в матче 14-го тура РФПЛ, вновь вышел на первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего чемпионата.

Теперь в его активе 9 мячей - на один больше, чем у форварда «Терека» Бекима Балая. Форвард сборной России вышел на замену во втором тайме. Это его первое появление на поле с конца сентября, когда он получил травму.

Проходящий в эти минуты матч в Краснодаре подходит к концу, «Краснодар» ведет со счетом 3:0.