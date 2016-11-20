Смолов вернул себе лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата России
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, забив гол в ворота «Урала» в матче 14-го тура РФПЛ, вновь вышел на первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего чемпионата.
Теперь в его активе 9 мячей - на один больше, чем у форварда «Терека» Бекима Балая. Форвард сборной России вышел на замену во втором тайме. Это его первое появление на поле с конца сентября, когда он получил травму.
Проходящий в эти минуты матч в Краснодаре подходит к концу, «Краснодар» ведет со счетом 3:0.
Матч
Голы
Газинский 66 (1:0). Смолов 71 (2:0). Жоаозиньо 74 (3:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Налдо, Калешин, Енджейчик, Газинский, Перейра (Торбинский, 81), Быстров (Ахмедов, 61), Жоаозиньо, Каборе, Ари (Смолов, 46)
Урал: Заболотный, Кулаков, Данцев, Фонтанелло, Динга, Подоксёнов (Ставпец, 73), Коробов (Павленко, 61), Фидлер, Павлюченко, Чантурия, Лунгу (Бугуи, 86)
Предупреждения:
нет - Данцев, 21; Подоксёнов, 65
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
20 ноября 14:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция