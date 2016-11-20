«Краснодар» разгромил «Урал»
«Краснодар» дома обыграл «Урал» (3:0) в 14-м туре чемпионата России.
Гости успешно сдерживали атаки хозяев поля до 66-й минуты, когда полузащитник Юрий Газинский ударом в девятку поразил цель.
На 71-й минуте Федор Смолов, вышедший на поле во втором тайме после долгого перерыва, удвоил преимущество своей команды. Точку в матче поставил Жоаозиньо.
Команда Игоря Шалимова с 24 очками поднялась на пятое место, клуб из Екатеринбурга с 10 очками идет 13-м.
В следующем туре «Краснодар» 27 ноября примет «Зенит», а «Урал» днем раньше сыграет на выезде с «Локомотивом».
Матч
Голы
Газинский 66 (1:0). Смолов 71 (2:0). Жоаозиньо 74 (3:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Налдо, Калешин, Енджейчик, Газинский, Перейра (Торбинский, 81), Быстров (Ахмедов, 61), Жоаозиньо, Каборе, Ари (Смолов, 46)
Урал: Заболотный, Кулаков, Данцев, Фонтанелло, Динга, Подоксёнов (Ставпец, 73), Коробов (Павленко, 61), Фидлер, Павлюченко, Чантурия, Лунгу (Бугуи, 86)
Предупреждения:
нет - Данцев, 21; Подоксёнов, 65
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
20 ноября 14:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция