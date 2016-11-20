«Краснодар» разгромил «Урал»

«Краснодар» дома обыграл «Урал» (3:0) в 14-м туре чемпионата России.

Гости успешно сдерживали атаки хозяев поля до 66-й минуты, когда полузащитник Юрий Газинский ударом в девятку поразил цель.

На 71-й минуте Федор Смолов, вышедший на поле во втором тайме после долгого перерыва, удвоил преимущество своей команды. Точку в матче поставил Жоаозиньо.

Команда Игоря Шалимова с 24 очками поднялась на пятое место, клуб из Екатеринбурга с 10 очками идет 13-м.

В следующем туре «Краснодар» 27 ноября примет «Зенит», а «Урал» днем раньше сыграет на выезде с «Локомотивом».