Сергей Ковалев: Я проиграл три раунда. Максимум - четыре

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев проанализировал бой с американцем Андре Уордом, в котором он проиграл титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Напомним, что на всех трех карточках победил Уорд со счетом 114:113, и большинство обозревателей и фанатов бокса не согласны с таким решением.

– Спасибо всем за поддержку. В этом бою она чувствовалась как никогда. На самом деле очень приятно. Горжусь, что я россиянин, русский. Иногда бывают и такие решения в боксе. Понятно, что я тут в гостях. Я считаю, что проиграл три раунда. Максимум четыре. И то, он был точнее джебом и все.

– Вы ощутили его удары?

– Нет. Он меня головой в затылок ударил. У меня там боль. Чувствую дискомфорт. Синяк на затылке. Ну, а бой… Я начал сам немножко уставать, промахиваться, делать меньше после седьмого раунда.

– Вы сейчас устали?

– Нет. Я про общую усталость. Скорость стала меньше. Меньше стал попадать. Раунда три-четыре проиграл. Это мое мнение. Но оно подтвердилось мнением моей команды и болельщиков. Эгис Климас мне показал, что Ледерман дал четыре раунда ему и восемь мне. Все видели, что происходит.