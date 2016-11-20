«Спартак» – «Амкар». Промес сыграет с первых минут

Гендиректор «Амкара»: По Селихову есть предложение не только от «Спартака», но и еще от пары клубов

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал информацию, что вратарь пермяков Александр Селихов на следующей неделе подпишет контракт со «Спартаком».