«Спартак» – «Амкар». Промес сыграет с первых минут
Главный тренер «Спартака»
Массимо Каррера определился с составом команды на матч 14-го тура премьер-лиги
с «Амкаром».
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Маурисио, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Глушаков (к), Фернандо, Мельгарехо, Ананидзе, Промес.
Запасные: Песьяков, Кутин, Макеев, Пуцко, Тимофеев, Ромуло, Зуев, Давыдов.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио, Ещенко, Кутепов, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо, Промес, Глушаков, Фернандо
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев, Йовичич, Комолов, Баланович
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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