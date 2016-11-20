Виталий Мутко: Негативно оцениваю попытку WADA встать над МОК

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал желание Всемирного антидопингового агентства (WADA) диктовать условия международным федерациям.

- Я негативно оцениваю попытку WADA создать транснациональную компанию, встать над МОК, над международным спортивным движением, - сказал Мутко. - Я считаю, что роль международных спортивных федераций наоборот должна усиливаться. Все-таки федерации отвечают за развитие того или иного вида спорта, у них в реестре спортсмены. Надо, чтобы они имели свой голос,- передает слова Мутко ТАСС.

Ранее появилась информация, что WADA хотела бы получить возможность лишать страны возможности проводить международные турниры за грубые нарушения антидопингового кодекса.