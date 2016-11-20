Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар3 : 0Урал
Футбол  Зенит- : -Крылья Советов
Теннис  Маррэй- : -Джокович
Футбол  Спартак0 : 0Амкар
Хоккей  Вашингтон- : -Коламбус
Футбол  Милан- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Негативно оцениваю попытку WADA встать над МОК

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал желание Всемирного антидопингового агентства (WADA) диктовать условия международным федерациям.

- Я негативно оцениваю попытку WADA создать транснациональную компанию, встать над МОК, над международным спортивным движением, - сказал Мутко. - Я считаю, что роль международных спортивных федераций наоборот должна усиливаться. Все-таки федерации отвечают за развитие того или иного вида спорта, у них в реестре спортсмены. Надо, чтобы они имели свой голос,- передает слова Мутко ТАСС.

Ранее появилась информация, что WADA хотела бы получить возможность лишать страны возможности проводить международные турниры за грубые нарушения антидопингового кодекса.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Я не думаю, что в докладе Макларена будут какие-то новостиВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал вторую часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.ЦСКА расторг контракт с ЕременкоЦСКА расторг контракт с провалившим допинг-тест полузащитником Романом Еременко, сообщает «ЭкСпорт».Глава WADA Риди переизбран на новый срокБританец Крэйг Риди переизбран на пост президента Всемирного антидопингового агентства, сообщает пресс-служба WADA.Доклад Макларена будет опубликован 9 декабряФинальная версия доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена будет опубликована 9 декабря, сообщает ТАСС.Директор мордовской школы спортивной ходьбы: Мы не признаем, что Чегин виноват. Для нас он всегда остается героемДиректор мордовской школы спортивной ходьбы Вера Начаркина сказала, что не осуждает тренера Виктора Чегина. Напомним, что Чегин был дисквалифицирован за применение допинга.Виталий Мутко: Еременко подвел себя и свой клубПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с дисквалификацией полузащитника ЦСКА Романа Еременко.Виталий Мутко: Важно не потерять место в Совете ФИФАПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал, что России важно сохранить место в Совете ФИФА.Александр Бубнов: Судя по всему, Мутко и руководство ЦСКА давно знали о проблеме ЕременкоФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.Леонид Слуцкий: Мы будем поддерживать Еременко до концаГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал дисквалификацию на два года полузащитника команды Романа Еременко. Он сказал, что клуб будет до конца поддерживать своего футболиста.ФИФА рассмотрит запрос УЕФА о расширении санкций против ЕременкоУЕФА обратился в ФИФА с просьбой расширить санкции в отношении полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Они просят, чтобы его дисквалификация на два года распространялась не только на Европу.Алексей Сафонов: Агент должен быть с Еременко до концаАгент полузащитника ЦСКА Романа Еременко должен до последнего защищать своего подопечного, считает известный футбольный агент Алексей Сафонов.Ринат Билялетдинов: Я шокирован, рассчитывал на менее серьезное наказание ЕременкоБывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.Федун предложил Мутко жестче наказывать фанатов за использование пиротехникиКак сообщает Лайф, владелец московского «Спартака» Леонид Федун обратился к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой ужесточить санкции в отношении болельщиков, которые используют пиротехнику на трибунах.Тренер сборной России: Бароев никогда не применял ничего запрещенногоГлавный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили сообщил, что борец Хасан Бароев, лишенный серебра ОИ-2008, никогда не принимал допинг.Слесаренко обжалует в CAS решение МОК о допингеРоссийская прыгунья в высоту Елена Слесаренко обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) об аннулировании ее четвертого места на Олимпиаде в Пекине 2008 года из-за положительной допинг-пробы.Ольга Зайцева: Угрозы от доклада Макларена для меня нетОльга Зайцева: Угрозы от доклада Макларена для меня нетОлимпийская чемпионка Ванкувера без страха ждет новых разоблачений WADA и с надеждой – начала сезона.Михаил Мамиашвили: Слышал, что препарат, обнаруженный у Бароева, создал Родченков – господин ничтожествоПрезидент Федерации спортивной борьбы России прокомментировал ситуацию с лишением бронзовой медали Олимпиады-2008 российского борца Хасана Бароева. Он сказал, что препарат, обнаруженный в допинг-пробе спортсмена, создал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.Хасан Бароев: Я не употреблял допинг. Судиться из-за дисквалификации не собираюсьРоссийский борец греко-римского стиля Хасан Бароев был лишен серебряной медали Олимпиады-2008 в Пекине. Он сказал, что не будет оспаривать решение МОК, хоть и заявляет, что не принимал запрещенные препараты.Россияне Аккаев, Бароев и Лапиков лишены медалей Олимпиады-2008Представители сборной России Хаджимурат Аккаев, Дмитрий Лапиков и Хасан Бароев были лишены медалей, которые они завоевали на летней Олимпиаде-2008 в Пекине (Китай). Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).Елена Исинбаева: Я совершенно не жду второй части доклада МакларенаЕлена Исинбаева: Я совершенно не жду второй части доклада МакларенаПосле завершения Всероссийского форума спортсменов на вопросы журналистов ответила самая известная в мире российская легкоатлетка.

Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
WADA
WADA
Допинг
Допинг

Cпецпредложение