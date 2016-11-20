Марк Глуховский: Карлсен и Карякин пока не показывают лучшей формы

Председатель правления Российской шахматной федерации Марк Глуховский подвел итог отрезка из шести партий матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.

- Соперники пока не показывают лучшей формы. Карлсен не показывает того, что он делает лучше всех в мире, - выигрывает выигранные позиции, а Карякин не демонстрирует каких-то дебютных успехов. Играя белыми, он не получает перевеса, а черными - четкого равенства. Магнус этого тоже не делает в дебюте, но от него этого никто и не ждал, а от Сергея - ждали. Но зато он демонстрирует свои бойцовские, выдающиеся защитные качества, - передает слова Глуховского «Р-Спорт».

Напомним, Карякин и Карлсен завершили вничью шестую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке. «Советский спорт» вел онлайн-трансляцию этой партии.

Таким образом, после шести партий, каждая из которых завершилась вничью, счет равный – 3:3.