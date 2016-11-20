Диего Милито: У «Интера» сильнее состав, но «Милан» как команда выглядит предпочтительнее
Бывший нападающий «Интера» Диего Милито поделился ожиданиями от миланского дерби.
Матч 13-го тура чемпионата Италии «Милан» - «Интер» начнется сегодня на стадионе «Сан-Сиро» в 22:45 мск.
«У Интера» сильнее состав, но как команда «Милан» выглядит предпочтительнее. Это заслуга главного тренера команды Винченцо Монтеллы. По предварительным прикидкам «Милан» - фаворит матча, но это дерби, которое не раз опрокидывало предматчевые прогнозы», - цитирует Милито Football Italia.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч
Место и дата
20 ноября 22:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция
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