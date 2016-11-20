Александр Кожевников: Сравнения СКА с ЦСКА советских времен преждевременны

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, что рано сравнивать нынешний СКА с ЦСКА советских времен.

- Сравнения с ЦСКА советских времен преждевременны. У СКА есть возможности, которые они используют в полной мере. Со своим бюджетом они могут удерживать у себя игроков уровня Ковальчука, Войнова, Дацюка и Шипачева. Нынешний СКА похож на базовый клуб, вокруг которого идет подготовка к Олимпиаде в Пхенчхане. Да, в прошлые сезоны СКА не удавалось материализовать свой бюджет в такое явное лидерство в КХЛ. Но у их соперников были другие игроки, многие из которых сейчас уехали в НХЛ. За океан отправились и люди уровня Радулова, способные в одиночку решить ход матча, и талантливые молодые игроки. Именно поэтому КХЛ сейчас стала менее смотрибельной, чем в прошлые сезоны, что сказалось на посещаемости, - рассказал Кожевников в интервью «»Известиям».

Напомним, что после 32 игр в чемпионате КХЛ на счету хоккеистов СКА 79 набранных очков и первое место в лиге.