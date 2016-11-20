Селихов станет игроком «Спартака» в ближайший вторник

В следующий вторник вратарь «Амкара» Александр Селихов может подписать контракт со «Спартаком». Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

По информации телеканала сделка будет завершена в ближайшие дни. Планируется, что уже 22 ноября «Спартак» подпишет контракт с голкипером пермяков.

Напомним, что в данный момент «Спартак» играет с «Амкаром» в матче 14-го тура чемпионата России. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этой встречи.