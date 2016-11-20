Квальярелла забил сотый гол в Серии А
Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла отметился сотым голом в Серии А. Это произошло в матче 13-го тура против «Сассуоло» (3:2).
33-летний форвард отличился на 84-й минуте матча, сделав счет 1:2. Через минуту Квальярелла сделал голевую передачу на Луиса Муриэля, а на 90-й минуте последний забил победный гол с пенальти.
Голы Квальяреллы в Серии А: «Удинезе» – 25 голов, «Ювентус» – 23, «Сампдория» – 20, «Торино» – 18, «Hаполи» – 11, «Асколи» – 3.
Fabio Quagliarella's 100th Serie A goal pic.twitter.com/VGMPD3yHrl— Serie A News (@TransfersCalcio) 20 ноября 2016 г.
Матч
Сампдория - Сассуоло - 3:2 (0:0)
Голы
Риччи 64 (0:1). Рагуза 74 (0:2). Квальярелла 84 (1:2). Муриэль 86 (2:2). Муриэль 90 (3:2 - пен.).
Состав
Сампдория: Пуджони, Сильвестре, Реджини, Скриньяр, Торрейра, Линетти, Фернандеш (Шик, 78), Баррето (Прат, 70), Сала (Перейра, 88), Квальярелла, Муриэль
Сассуоло: Консильи, Пелузо, Гаццола, Ачерби, Антей, Маццители, Риччи, Пеллегрини, Миссироли (Маньянелли, 61), Дефрель (Матри, 75), Рагуза (Адьяпонг, 82)
Предупреждения:
Сала, 18; Скриньяр, 29; Сильвестре, 53 - Антей, 21; Миссироли, 53; Пелузо, 62; Пеллегрини, 72
Судья:
Даниэле Довери (Италия)
Место и дата
20 ноября 14:30, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция